Ученые рассказали, как недостаток сна влияет на успеваемость студентов

Учащимся выдали фитнес-браслеты, чтобы отследить, как активность студентов связана с их оценками.

Ученые не первый год говорят о важности здорового сна для нашего организма. Как выяснилось, этот фактор также играет немалую роль в успеваемости школьников и студентов.

Об этом говорится в материале журнала Science of Learning.

Специалисты провели эксперимент среди учащихся Массачусетского технологического института. Им выдали фитнес-браслеты, чтобы отследить, как активность студентов связана с их успеваемостью. К удивлению исследователей, эксперимент не показал никакой зависимости между занятиями спортом и успехами детей в обучении. При этом обнаружилась другая неожиданная связь.

Так, чем дольше и крепче ученик спал в течение учебного года, тем лучше это сказывалось на его успеваемости. При этом важно было не просто хорошо выспаться перед экзаменом, чтобы получить положительную отметку, а именно иметь полноценный сон в течение года.

Также ученые обнаружили, что на хорошие оценки влияет и то время, когда ученик отходит ко сну. Так, например, если молодые люди регулярно отправлялись спать после двух часов ночи, то вскоре их успеваемость начинала падать.

Ранее Курсор писал о том, что невролог рассказал, на какую болезнь может указывать долгий ночной сон. Оказалось, что слишком короткий сон, точно так же, как и слишком долгий, может навредить здоровью.

Также мы сообщали, что эксперты перечислили советы, которые помогают наладить сон без лекарств.