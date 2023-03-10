Ученые рассказали, как сон рядом с телефоном гробит ваше здоровья

Как минимум, в течение дня после такого ночного «отдыха» будет повышенная сонливость, предупреждают ученые. Впрочем, последствия могут быть и хуже…

Ученые выяснили, что что более половины (48%) респондентов спят ночью рядом со своими телефонами. Некоторые из тех, кто говорил, что не имеют такой привычки, признавались при этом, что оставляют свой телефон на тумбочке рядом с кроватью. Однако ученые говорят, что это можно приравнять ко сну рядом с мобильным, ведь телефон вообще не должен находиться рядом с кроватью.

Об этом пишет Тechlikethis.

Ученые изучили более 20 проведенных ранее исследований,чтобы получить доказательства того, что использование электронных устройств и доступ к ним перед сном могут быть связаны с ухудшением качества и количества сна, а также с повышенной сонливостью в течение дня.

По словам экспертов, если ваш телефон находится на расстоянии вытянутой руки от вашей кровати, вы, скорее всего, будете спать менее глубоко и в течение более короткого промежутка времени. Это влияет на то, насколько хорошо вы можете думать и функционировать в течение дня.

Даже наличие мобильного телефона в спальне может увеличить вероятность неблагоприятных исходов сна, уверяют эксперты.

Больше всего страдают подростки, которые каждую неделю теряют от восьми до девяти часов сна. Конечно, у этого исследования был относительно небольшой размер выборки, но это одно из первых исследований, в котором подробно рассматривается, как такие сайты, как TikTok и Instagram, вызывают у детей страх упустить что-то среди их сверстников. Социальные сети переместили социальную среду из школьной территории в спальни наших детей, и они открыты 24 часа в сутки 7 дней в неделю, а пик активности приходится на ночное время.

Недостаток сна может привести к депрессии, предупреждают врачи. Данные исследования сотен подростков показали, что дети, которые использовали социальные сети перед сном, имели больше проблем со сном, и это было тесно связано с более высоким уровнем депрессии. Таким образом, возникает своего рода цепная реакция, когда подростки, лежащие ночью без сна в своих телефонах, в конечном итоге теряют сон, что приводит к более сильным симптомам депрессии. Это может привести к снижению успеваемости учащихся.

Кроме того, исследования показали, что использование мобильного телефона перед сном негативно влияет на качество сна и у взрослых. Оно связано с повышенной утомляемостью, увеличением продолжительности сна и улучшением качества сна у людей в возрасте 40 лет. Это также было связано с более короткой продолжительностью сна и более ранним временем подъема у взрослых в возрасте 60 лет.

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