Ученые рассказали, какой подсластитель связан с сердечным приступом и инсультом

Если вы пытаетесь похудеть, но по-прежнему хотите наслаждаться сладостью в кофе, вы можете часто использовать подсластители с нулевой калорийностью, а не рафинированный сахар.

Важно помнить, что все подсластители сопряжены со значительной долей риска для здоровья. Фактически, новое исследование показывает, что эритрит может увеличить риск сердечного приступа и инсульта. Эритрит часто встречается в подсластителях, таких как стевия и архат.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine, были проверены образцы крови тысяч людей, подверженных риску сердечных заболеваний. Исследователи обнаружили, что «частое употребления эритрита связано с повышенным риском сердечного приступа, инсульта или смерти в течение трех лет», сообщает CNN.

Диетолог Триста Бест прокомментировала это исследование порталу SheFinds, объяснив, что «люди с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний или диабета подвергались повышенному риску сердечного приступа или инсульта, когда уровень эритрита в крови превышал 25 процентов». Эти риски, по-видимому, связаны с проблемой свертывания крови, вызванной высоким уровнем эритрита в крови.

Также стоит отметить, что ваше сердце может быть не единственным органом, подверженным риску, когда вы потребляете большое количество эритрита. «Кроме того, некоторые исследования показывают, что потребление большого количества эритрита может вызвать повышение активности определенных ферментов в печени, что со временем может привести к повреждению печени», — предупреждает Бест.

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