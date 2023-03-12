Названы три специи, которые позволяют сжигать калории и терять жир быстрее

Если вы пытаетесь похудеть, одним из важных факторов, который следует учитывать, является ваш метаболизм. Ускорение вашего метаболизма поможет вам сжигать калории и терять жир быстрее. Один из лучших шагов, которые вы можете предпринять, чтобы повысить скорость метаболизма, — это включить в свой рацион правильные продукты, в том числе несколько полезных специй.

SheFinds поговорили с экспертами и диетологами Джоанной Вен, Беном Шуффом, Гретхен Сан Мигель и Нэнси Лин.

1. Имбирь

Имбирь является одной из лучших специй для общего состояния здоровья по многим причинам и может быть особенно полезен, когда речь идет о потере веса. Это может даже повлиять на ваш метаболизм. Вен объясняет, что этот вкусный, универсальный ингредиент «увеличивает термогенез вашего тела, что приводит к более высокой скорости сжигания калорий». В дополнение к более высокому метаболизму, другие преимущества имбиря включают в себя регулирующие уровень сахара в крови, подавляющие аппетит и противовоспалительные свойства, которые, по словам Вен, могут «ускорить процесс потери веса естественным образом».

2. Корица

Корица — еще одна замечательная специя, которой можно посыпать еду (или чашку кофе), если вы хотите похудеть. Шуфф говорит, что эта вкусная специя может «помогать поддерживать обмен веществ, особенно у людей с метаболическими факторами риска, определенными врачом». Далее он говорит, что «корица — это универсальный ингредиент, который успешно используется в качестве дополнительного лечения диабета 2 типа и метаболических заболеваний путем улучшения контроля уровня сахара в крови», что также отлично подходит для всех, кто хочет сбросить несколько фунтов.

3. Куркума

Что касается специй, ускоряющих обмен веществ, куркума является одним из лучших вариантов. Это в основном благодаря куркумину, который является активным ингредиентом, благодаря которому он получает свой знаменитый желтый цвет. Как оказалось, куркумин также является метаболическим стимулятором, который борется с воспалением и увеличивает скорость, с которой ваше тело может сжигать жир.

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