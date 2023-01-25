Ученые рассказали, какую форму на самом деле имеет радуга

Иногда желаемое не является действительным. Это касается и такого явления, как радуга.

Имеют ли радуги форму арки или дугообразную форму? На самом деле они просто выглядят чаще всего именно так, а имеют совсем другую форму. Все зависит от места, с которого на радугу посмотреть.

Об этом говорится в материале портала Live Science.

Если вам кажется, что такое обычное разноцветное явление, как радуга, которое появляется после дождя, имеет форму дуги или арки, то вы ошибаетесь. По словам Майкла Кавулича из Университета штата Колорадо, мы видим радугу, когда солнечный свет проходит через капли дождя и преломляется. Но на самом деле мы часто видим только часть радуги в форме дуги, а настоящая ее форма – круглая. То есть радуга имеет круглую форму. Но увидеть ее такой можно только с определенных мест обзора.

Радуга представляет собой одну из форм солнечного гало — атмосферного явления, которое связано с прохождением света через воздух, но в данном случае через капли дождя. Поверхность Земли блокирует часть солнечного света, то есть остальную часть солнечного гало, которое имеет круглую форму, и поэтому мы видим то, что называется радугой.

По словам Кавулича, капли дождя также не имеют форму слезы, как их часто изображают. На самом деле они представляют собой сферы. Большая часть света проходит через дождевую каплю, преломляется и отражается с другой стороны.

Свет начинает преломляться, когда попадает на каплю дождя, потому что вода плотнее воздуха. Свет продолжает свое движение дальше по капле и еще раз преломляется, и в конечном итоге разделяется на знаковые для радуги цвета.

Как сообщал Курсор, ученые предсказывают, что в мире станет больше радуг.

Также Курсор писал о том, что в Израиле удалось снять на видео необычную радугу.