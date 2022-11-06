Ученые предсказывают, что в мире станет больше радуг

Одним из наиболее необычных последствий экстремального изменения климата может стать увеличение частоты появления радуг по всему миру к 2100 году на целых 5%.

В рамках нового исследования ученые смоделировали менее очевидные последствия изменения климата. Ученые, используя изображения из краудсорсинга, глобальные климатические данные и компьютерную модель, обнаружили, что от 21% до 34% земельных участков будут видеть меньше «радужных дней», а от 66% до 79% увидят увеличение числа радуг по мере того, как мир нагревается.

Исследование опубликовано в Global Environment Change.

Хотя больше наблюдений за радугой не может быть большим утешением перед лицом повсеместной засухи и проливных наводнений, группа ученых хочет, чтобы менее ощутимые сдвиги, подобные этому, учитывались в прогнозах изменения климата, чтобы подчеркнуть, насколько сильно может измениться наш естественный мир.

«Живя на Гавайях, я была благодарна за то, что потрясающие эфемерные радуги стали частью моей повседневной жизни. Мне было интересно, как изменение климата может повлиять на такие возможности для наблюдения за радугой», — говорит специалист по наземным системам Кимберли Карлсон, которая сейчас работает в Нью-Йоркском университете.

Прогнозы были сделаны путем изучения десятков тысяч фотографий радуги, находящихся в открытом доступе на сайте обмена фотографиями Flickr. Если местоположение было записано, эти изображения сопоставлялись с картами осадков, облачного покрова и угла наклона Солнца.

Затем команда использовала эти реальные данные для обучения модели прогнозированию изменений глобального климата в ближайшие годы. Они обнаружили, что районы с меньшим населением, расположенные на больших высотах и ​​в более высоких широтах, больше всего выиграют от общего увеличения количества радужных дней.

Ученые отметили, что, если вы хотите быть в лучших местах, чтобы увидеть радугу в ближайшие годы, вам нужно отправиться на острова. В частности, такие острова, как Гавайи, по-прежнему будут радужными точками из-за их топографии.

«Это связано с тем, что во время ежедневных морских бризов рельеф острова поднимает воздух, создавая локальные ливни, окруженные ясным небом, которое позволяет солнцу проникать внутрь и создавать величественные радуги», — говорит атмосферный ученый Стивен Басингер из Гавайского университета в Маноа.

Ученые отметили, что в густонаселенных и предположительно задымленных районах, а также в районах, где, по прогнозам, будет больше засушливых дней и меньше осадков, будет меньше радуг.

«Изменение климата приведет к всеобъемлющим изменениям во всех аспектах человеческого опыта на Земле. Изменения в неосязаемых частях нашей среды, таких как звук и свет, являются частью этих изменений и заслуживают большего внимания со стороны исследователей», — говорит Карлсон.

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