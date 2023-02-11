Ученые назвали самое стрессовое время суток

В современном мире есть множество факторов, которые провоцируют стрессовое состояние. И ученые даже выяснили, какое время суток в этом плане является самым «тяжелым».

Об этом пишет Daily Mail.

Компания OnePoll, которая специализируется на маркетинговых исследованиях, выяснила, что 7:23 утра – самое стрессовое время дня для людей. Ученые опросили около двух тысяч человек, которые поделились основными факторами, вызывающими у них стресс.

И самый высокий уровень заняли такие ежедневные события как поездка на работу и сбор и сопровождение детей в школу. И, как правило, эти действия совершаются в 7:23 утра. В пятерку самых стрессовых ситуаций также попали следующие: проливание чего-то на ковер, стояние в пробке и поздний подъем.

Опрос также показал, что основными причинами ежедневного стресса являются усталость, прерывистый ночной сон и напряженный рабочий день.

«Курсор» писал ранее, что стоит внимательно относиться к своему эмоциональному состоянию, потому что любой стресс могут вызвать ряд серьезных заболеваний.

Еще мы писали, что стресс как неотъемлемая часть жизни современного человека накладывает неизгладимый отпечаток не только на психологическое, но и на физическое состояние человека. Снизить негативное влияние постоянного стресса и депрессии на организм помогут обычные продукты.

Напомним, что ученые из США выяснили, что люди, которые испытывают более высокий уровень стресса, имеют более старый иммунный профиль — это повышает риск развития рака и болезней сердца.