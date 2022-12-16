Какие ароматы помогут справиться с тревогой и стрессом

Если вы все время испытываете стресс, пришло время попробовать эти натуральные ароматы, чтобы успокоить свои чувства.

В то время как медитация, сон, прогулки на природе или принятие горячей ванны помогают некоторым людям расслабиться после напряженного дня, некоторые люди также находят облегчение, вдыхая успокаивающие ароматы.

Health Shots поговорили с Вани Ахуджа, экспертом по аюрведе и здоровому образу жизни, чтобы узнать больше о том, какие ароматы могут уменьшить стресс и беспокойство.

Ахуджа говорит: «У каждого есть разные способы расслабиться после трудного дня. Но что бы вы ни выбрали, успокаивающие ароматы помогут вам расслабиться. Это результат сильной корреляции между запахом и эмоциями. И поэтому было показано, что определенные запахи повышают настроение и активность мозга».

Вот 5 успокаивающих ароматов, которые могут снять стресс и беспокойство:

1. Лаванда

Лаванда — один из самых популярных ароматов для снятия стресса. Когда вы находитесь рядом с лавандой, вы чувствуете себя спокойно и расслабленно, и ваше настроение может даже улучшиться. В результате она также используется в детских ванночках. Компонент лаванды, называемый линалоолом, отвечает за снижение беспокойства и артериального давления. Используйте свечи с ароматом лаванды или добавляйте ее в ванну, чтобы расслабиться перед сном.

2. Эфирное масло ромашки

Перед сном многие люди пьют ромашковый чай, чтобы расслабиться и уснуть. Однако этот ароматный желтый цветок способен на гораздо большее. Эфирное масло ромашки не только снимает боль и воспаление, но и помогает при расстройстве желудка. Нанесите ромашковое масло на кожу после ее разбавления или добавьие в теплую ванну.

3. Эфирное масло бергамота

Это эфирное масло получают из апельсинов бергамота, гибридной комбинации лимона и горького апельсина. Кожура плода используется для производства масла, которое также используется для приготовления чая Эрл Грей и его аромата. Масло бергамота оказывает успокаивающее действие, а также может помочь улучшить настроение и уменьшить тревогу.

4. Жасмин

Масло жасмина обычно используется в парфюмерии из-за его приятного цветочного аромата, но оно также имеет и другие преимущества для здоровья. Масло жасмина успокаивает, не усыпляя, в отличие от лаванды и ромашки. Его можно использовать в качестве диффузора, чтобы наполнить помещения ароматом, вдыхать прямо из флакона или наносить местно.

5. Нероли

Этот обычный, базовый домашний аромат сразу вызывает ощущение комфорта и свежести. Кроме того, он оказывает расслабляющее действие и, как было доказано, помогает в концентрации. Вы можете использовать эфирное масло нероли, осторожно нагревая его и распределяя по всему пространству.

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