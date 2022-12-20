Ученые рассказали о природе страха в человеческом мозге

Страх в человеческом мозге присутствует постоянно, а исследователи пытаются пояснить причины его возникновения.

Об этом собщает Sci Tech Daily.

Ощущение страха играет важную роль в нашей жизни. Он в какой-то степени полезен, поскольку человеку необходимо чувствовать страх, чтобы определить и в дальнейшем избегать обстоятельств, вызывающих его.

Но иногда проявления страха становятся чрезмерными даже тогда, когда в них больше нет никакого смысла, с этим пытаются разобраться ученые и психологи.

Исследователи выяснили, что мозг обрабатывает страшные воспоминания, а это может влиять на нашу предрасположенность к развитию патологических страхов.

Шведские ученые из Университета Линчепинга определили сложный биологический механизм, который отвечает за хранение воспоминаний о страхе в мозгу и то с какой силой они на нас воздействуют. После экспериментов на крысах они разобрались и обнаружили новое понимание процессов, лежащих в основе расстройств, связанных с тревогой и страхом.

Части головного мозга человека играют ключевую роль в обработке воспоминаний, связанных со страхом. Например, во время угрозы наше миндалевидное тело активируется и взаимодействует с частями лобных долей (префронтальной корой), которые играют важную роль в регуляции эмоций.

Однако долгое время для исследователей оставались загадкой молекулярные механизмы, которые за это ответственны. В нынешнем исследовании ученые изучили белок PRDM2, который подавляет экспрессию множества генов.

Ученые заявили, что им удалось обнаружить биологический механизм, который активизирует подавление белка PRDM2 и тем самым гиперболизирует наши воспоминания страха. Однако ученые пока не знают способ, которым можно было бы повысить уровень этого белка.

Ранее Курсор писал, что ученые обнаружили еще один мозг в теле человека.