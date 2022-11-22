Ученые рассказали, почему люди любят музыку

Пути в мозгу, формирующие приятные эмоции, также активируются после употребления алкоголя.

Канадские нейробиологи провели исследование и выяснили, что определенная музыка может активировать центр вознаграждения в мозге.

Об этом сообщает JNeurosci.

Эксперименты провели в три этапа, интервалы между которыми составляли 24 часа. Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) помогла ученым влиять на центр вознаграждения в головном мозге.

Исследователи возбуждали центр вознаграждения, подавляли и напоследок возвращали к обычному состоянию, уравновешивая его. После каждого из этапов испытуемым давали слушать любимую музыку, после чего измерялась их мозговая активность с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ).

До этого эксперты установили, что приятные ощущения, вызванные музыкой, могут активировать пути вознаграждения в головном мозге. Специалистам удалось обнаружить временную динамику данной схемы.

Согласно результатам исследования, происходили изменения уровня удовольствия, на что влияла стимуляция. Нарушение центра вознаграждения субъективно приводило к увеличению удовольствия во время прослушивания добровольцем любимых композиций.

Обратного эффекта достигали при подавлении активности центра. Эти изменения объясняют привлечением фронто-стриарных путей, которые непосредственно формируют приятные ощущения. По словам ученых, что эти пути активируются после употребления алкогольных напитков.

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