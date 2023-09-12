Ученые рассказали, почему во время сна опасно держать телефон под подушкой

Если смартфон остается на ночь возле подушки, то спящий человек получит дополнительную дозу излучения.

Ученые назвали причины, почему нельзя спать с телефоном под подушкой.

Об этом пишет МЕТА.

Прежде всего, такая привычка оказывает негативное влияние на психику. Из-за синих световых волн, которые исходят от дисплея, нарушается секреция мелатонина организмом. Мелатонин необходим для регулировки биологических часов организма, особенно он ответственен за качество отдыха. Он активно выделяется в темноте. Выключенный свет дает сигнал организму, что пора отдохнут, понижает температуру туловища и подготавливает тело ко сну.

Светящийся экран мешает данному процессу, человек “выпадает” из сна и не может уснуть. В результате чего появляется постоянная сонливость, затруднение с рациональным и аналитическим мышлением, а также перепады настроения.

Существует также такое психическое расстройство, как “номофобия” - боязнь остаться без телефона. Когда телефон находится вне зоне досягаемости, у человека возникает тревожность, раздражительность и даже физиологические расстройства (головокружение, боль в груди, затрудненное дыхание). В таком случае лучше отключать телефон на ночь или оставлять вдали от кровати.

Опасное излучение - еще одна причина не брать в свою кровать телефон. Если оставлять смартфон рядом с головой на ночь, время негативного воздействия увеличивается на 33%. Ученые предполагают, что электромагнитное излучение гаджетов отрицательно сказывается на состоянии головного мозга и провоцирует развитие злокачественных новообразований.

Не стоит забывать и про вероятность пожара. Неисправный телефон относится к категории пожароопасных объектов. По этой же причине нежелательно пользоваться устройством и параллельно заряжать его. Заряжать телефон всю ночь тоже не стоит.

Ученые провели исследования в 2011 году и выяснили, что гаджеты способны вызвать рак и бесплодие у людей, которые имеют привычку спать с телефоном. В группе риска находятся подростки и дети, которые чаще взрослых имеют привычку ложиться в кровать с телефоном. Юные пользователи находятся в риске получения облучения, а это в будущем может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, например бесплодие или онкологические заболевания.

Ранее «Курсор» информировал, почему длительный сон опасен для здоровья. Британские ученые из Университета Киля провели исследования и выяснили, к каким последствиям приводит сон больше нормы, то есть свыше 8 часов.