Ученые рассказали, сколько нужно времени для полного разложения тела человека

Как только человек умирает, его тело обычно сразу же начинает разлагаться, хотя хорошее бальзамирование может отсрочить этот процесс.

Сразу после смерти, тело человека начинает разлагаться, так как умирают клетки и в теле размножаются бактерии. О том, сколько времени нужно для того, чтобы человеческое тело разложилось полностью, пишет Live Science.

По словам ученых, процесс разложения тела начинается уже через несколько минут после того, как человек умер. Насыщенная кислородом кровь перестает течь и это приводит к постепенному отмиранию клеток организма.

В это же время в брюшной полости мертвеца начинается бурное размножение бактерий, из-за этого выделяются газы, происходит вздутие брюшной полости и появляется неприятный запах. Если тело находится в очень теплом помещении, то процесс разложения ускоряется, поэтому мертвые тела помещают в специальные холодильники в морге. Там они хранятся до момента похорон.

Хотя процесс разложения начинается в течение нескольких минут после смерти, на процесс разложения и его длительность влияют как температура окружающей среды, так и почва, в которой похоронено тело, а также материал гроба.

По словам Дэниела Уэскотта из Университета штата Техас, США, если тело было похоронено в обычном гробу, то превращение трупа в скелет начинается в течение года после похорон. Для того, чтобы тело полностью разложилось, то есть исчезли все мягкие ткани должно пройти примерно 10 лет.

Как сообщал Курсор, ученые выяснили, как умирающие деревья влияют на углеродный цикл Земли. Исследование показало, что стоящие усохшие деревья сами по себе могут не выделять столько парниковых газов, как почва, и все же эти деревья могут действовать как соломинки, всасывая углерод или метан из земли и выбрасывая их в атмосферу.

Скорость разрушения мертвой древесины зависит главным образом от взаимодействия между местным климатом и активностью деструкторов, таких как грибы, микроорганизмы и насекомые.

Также Курсор писал о том, что ученые рассказали про насекомых, способных ускорить нагревание планеты.