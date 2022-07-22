Ученые: самоуверенные люди чаще верят лженаукам

Американские ученые выяснили, что если человек самоуверен, то он считает, что уже много знает, то его мотивация к чему-то новому снижается до минимума.

Уверенность в себе играет негативную роль в процессе получения информации. Об этом заявили ученые из Университета Портленда. Уверенные в себе люди чаще верят псевдонаучным утверждениям и теориям заговора.

Человеческое недоверие к научно доказанным данным — очень печальное явление современного общества. Многие годы высокоразвитые люди верили, что научный консенсус, то есть согласованное мнение ученых по определенным вопросам, поможет человечеству сохранить свое здоровье и двигаться вперед по пути научного прогресса, восполняя тем самым недостаток знаний в определенных областях. Однако такой механизм научного просвещения, к сожалению, не всегда работает.

Исследование ученых из Портленда показало, что одной из причин недоверия к ученым является самоуверенность. Если человек считает, что он уже много знает, то его мотивация к чему-то новому снижается до минимума. И те, кто подвержен антинаучным взглядам, должны сначала понять это и убедить себя, что их так называемый большой объем информации не имеет никакой ценности. А значит, они должны научиться всему по-новому. А это не всегда легко сделать.

Исследователи оценили отношение людей к 8 наиболее важным аспектам современной жизни, по поводу которых уже сформировался научный консенсус, а также множество антинаучных утверждений и теорий заговора. Это изменение климата, ядерная энергетика, генетически модифицированные продукты питания, теория большого взрыва, эволюция, вакцинация, гомеопатия и COVID-19. По всем этим вопросам уверенные в себе люди проявили наименьшее желание прислушаться к фактам, установленным наукой, и наибольшее внимание к псевдонаучным утверждениям.

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