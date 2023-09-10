Как улучшить работу мозга - три продукта, которые нужно есть ежедневно

Некоторая пища может не только укрепить тело, но и улучшить умственную активность и память.

Мозг - важнейший орган в организме человека, который не только контролирует все функции тела, но и обеспечивает когнитивные возможности, мышление, чувства и дыхание. Правильное питание играет важную роль в поддержании здоровья мозга.

Об этом сообщает "Eating Well".

Одним из самых полезных продуктов для мозга является черника. Она содержит витамин С, К и марганец, которые способствуют улучшению кровотока к мозгу и повышению концентрации. Другой полезный продукт - лиственная зелень, такая как капуста и шпинат. Они богаты витамином К, бета-каротином, витамином Е и фолиевой кислотой, которые поддерживают здоровье мозговых клеток и способствуют когнитивным функциям.

Яйца также полезны для мозга, поскольку они богаты холином, который уменьшает воспаление и способствует работе мозга. Исследования показали, что регулярное употребление яиц может улучшить когнитивные способности у здоровых людей, включая память и связи между клетками мозга. Яйца являются доступным и полезным продуктом для поддержания здоровья мозга.

Как можно заметить, правильное питание имеет большое значение для здоровья и функционирования мозга. Помимо черники, лиственной зелени и яиц, также полезно включать в рацион другие продукты, богатые антиоксидантами, витаминами и микроэлементами, такие как орехи, рыба, оливковое масло, ягоды и фрукты. Уделяя внимание правильному питанию, можно поддерживать здоровье мозга и его работу на высоком уровне.

Ранее врачи назвали продукты, которые быстро улучшат память.