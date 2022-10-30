Рестораны возрастом 1400 лет обнаружены при раскопках в Турции

Во время раскопок, проводившихся археологами на территории Турции, были обнаружены ранневизантийские артефакты VII века.
Они идентифицированы как целый район кафе и ресторанов на месте древнего города Эфес, сообщает The History Blog.
Внутри этих ресторанов, соседствующих с политическим центром римского города, оказались золотые и медные монеты, предметы домашнего обихода и другие артефакты возрастом старше 1400 лет.
Особенно ценна коллекция из около 600 маленьких паломнических бутылочек. Их продавали христианским паломникам, а те носили на шее.
Исследователи рассказали, что в этом районе раскопки помогли добыть около тысячи единиц посуды: кувшины, амфоры, предметы домашнего обихода. Но археологи смогли даже найти целые миски с остатками морепродуктов, амфоры, наполненные соленой скумбрией.
Кроме того, ученые обнаружили четыре золотые монеты (солиды) и более 700 медных монет византийского периода.
Ранее Курсор писал, что в Швеции археологи обнаружили на древнем кладбище мечи эпохи викингов. Военные атрибуты были в кургане, который датируется 600-1000 годами нашей эры.
Также мы сообщали, что археологи обнаружили могилу жрицы Афродиты Урании.
Кроме того, редакция Курсора писала, что археологи раскопали могилу «женщины-вампира». В Польше ученые нашли на кладбище XVII века могилу женщины, похороненную как вампир. Это связано со страхами европейцев перед восстанием мертвых людей.