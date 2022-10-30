Рестораны возрастом 1400 лет обнаружены при раскопках в Турции

На месте современной Турции возле древнего политического центра римского города Эфес обнаружен целый район из ресторанов и кафе.

Во время раскопок, проводившихся археологами на территории Турции, были обнаружены ранневизантийские артефакты VII века.

Они идентифицированы как целый район кафе и ресторанов на месте древнего города Эфес, сообщает The History Blog.

Внутри этих ресторанов, соседствующих с политическим центром римского города, оказались золотые и медные монеты, предметы домашнего обихода и другие артефакты возрастом старше 1400 лет.

Особенно ценна коллекция из около 600 маленьких паломнических бутылочек. Их продавали христианским паломникам, а те носили на шее.

Исследователи рассказали, что в этом районе раскопки помогли добыть около тысячи единиц посуды: кувшины, амфоры, предметы домашнего обихода. Но археологи смогли даже найти целые миски с остатками морепродуктов, амфоры, наполненные соленой скумбрией.

Кроме того, ученые обнаружили четыре золотые монеты (солиды) и более 700 медных монет византийского периода.

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