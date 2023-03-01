Ученые сделали интересное открытие в древнем городе

Это место было заселено от среднего доклассического до постклассического периода.

В рамках консервационных и реставрационных работ в Эко-Баламе археологи нашли несколько архитектурных и декоративных элементов королевского акрополя.

Об этом сообщает Heritage Daily.

Эко-Балам является городом юкатеков-майя в муниципалитете Темосон (Юкатан, Мексика). Это место было заселено от среднего доклассического до постклассического периода, но этот город перестал процветать после позднего классического периода.

Он состоит из 45 известных построек, окруженных двумя концентрическими стенами. Есть версия, что этот город забросили в период раздоров и великих конфликтов, что подтверждается открытием четвертой стены внутри города, которая делит Большую площадь пополам. Эту стену могли построить как последнюю линию защиты от вторжения.

После первоначального открытия Эко-Балама в конце 1800-х годов археологом Дезире Шарне ученые раскопали лишь центральную часть города, в которой были обнаружены площади, приподнятые платформы, храмы, банный комплекс, площадка для игры в мяч и Королевский Акрополь, где находится могила Укита Кан Лек Тока – правитель города с 770 по 797 или 802 год нашей эры.

В ходе реставрационных работ в Королевском Акрополе, которые провел Национальный институт антропологии и истории (INAH), на первой и третьей платформах обнаружили несколько украшений архитектуры и орнаментов. На одном из украшений изображен высеченный в камне человек, который кажется подавленным со связанными за спиной руками.

Его волосы дергает другая фигура, стоящая слева от него, что позволяет предположить, что подавленная фигура, вероятно, воин, захваченный в бою. Государства майя вели жестокие войны за политический контроль над людьми и ресурсами. Некоторые ученые предполагают, что поимка принесенных в жертву людей была движущей силой войны.

«В культуре майя строения были идеально спроектированы и украшены, чтобы представлять мифологических существ, а также флору и фауну, которые были чрезвычайно важны для них», – рассказал археолог Артуро Чаб.

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