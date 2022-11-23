Ученые сделали неожиданное открытие, связанное с мумиями Древнего Египта

Ученый из Манчестерского университета (Англия) Кэмпбелл Прайс развенчал миф, согласно которому в Древнем Египте умерших превращали в мумии, чтобы сохранять их тела.

Об этом сообщает Live Science.

Прайс утверждает, что миф о том, будто мумии нужны для сохранения тела, берет свое начало ещё в XIX веке. По мнению исследователя, использование сложной техники захоронения нужно было для превращения умерших в существо, приближенное к богам, чтобы сам человек приобрел божественную природу.

«Ученые, исследовавшие египетские мумии, ошибочно считали, что древние египтяне сохраняли своих мертвецов так же, как хранят рыбу. Их аргументация основывалась на том, что во время этих процессов пользовались одним и тем же ингредиентом ‒ солью. Если рыбу сохраняют, чтобы ее съесть в будущем, то археологи тогда предположили, что подобное делают и с телами умерших, но не для того, чтобы их съесть, разумеется, а ради длительного сохранения», ‒ рассказал Прайс.

Оказалось, что соленое вещество на самом деле отличалось от соли, которую использовали для хранения еды. Оно называется натрон ‒ природный минерал, куда входит карбонат натрия, бикарбонат натрия, хлорид натрия и сульфат натрия. В процессе мумификации натрон ‒ ключевой ингредиент. Также его наносили на статуи богов в древних храмах.

По словам ученого, еще один элемент, ассоциирующийся с египетскими мумиями ‒ благовония, которые были подарками для богов. В нанесении благовония на тела умерших тоже был определенный смысл, потому что природа тела словно приближалась к божественному.

Еще одним подтверждением мифа о смысле мумификации было мнение археологов и, в том числе древних египтян, которые считали, что умершему в загробной жизни нужно его тело.

«Исследователи не были смущены тем обстоятельством, что из тел перед мумификацией убирали все органы. Я думаю, что в действительности у этого процесса был более глубокий смысл», — говорит Прайс.

«Курсор» сообщал, что исследователи показали, как выглядела беременная мумия, которая умерла 2000 лет назад.