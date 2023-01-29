Ученые сделали новое открытие, связанное с цивилизацией майя

Место исследования представляет собой одно из самых значительных достижений людей на американском континенте.

Археологи нашли тысячи гончарных изделий во время раскопок в городе майя Паленке.

Об этом сообщает Inah.

Паленке, также известный на языке ица как Лакамха (что означает «Большая вода» или «Большие воды»), был городом-государством майя позднеклассического периода на территории нынешнего штата Чьяпас в Мексике. Он был среднего размера, меньше, чем Тикаль, Чичен-Ица ​​или Копан, но сохранил некоторые из лучших архитектурных памятников, скульптур, гребенчатых крыш и барельефов, найденных в мире майя.

Город представляет собой одно из самых значительных достижений людей на американском континенте из-за спланированной городской планировке с монументальными зданиями и одними из самых больших полян на всей территории майя.

Вокруг административного и гражданского церемониального центра располагались многочисленные жилые кварталы с жилыми помещениями, погребальными, ритуальными и производственно-бытовыми зонами. После того как город был покинут, окружающие его густые джунгли покрыли его храмы и дворцы, что защитило руины от стихии и грабежей.

Археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) провели раскопки в группе IV археологической зоны Паленке, на территории, состоящей из более чем 270 построек, сгруппированных в жилые дома и площади, расположенных в 300 метрах к северо-западу от городского центра.

Команда сосредоточила свои раскопки на центральной площади и строении, обозначенном J6, где в ходе предыдущих раскопок было обнаружено несколько человеческих захоронений. Исследователи обнаружили более 10 000 керамических черепков, что позволило им создать историческую керамическую хронологию Паленке с 7 по 9 века нашей эры.

«Большая часть найденной керамики — это посуда или сосуды, стаканы и фрагменты другой утвари, что позволяет нам идентифицировать формы, украшения, моду, а также были ли они утилитарной керамикой или предназначались для определенных случаев или церемоний», ‒ сказал Родриго Лиендо Стуардо.

Собранная керамика также послужит для создания керамического инвентаря для будущих исследователей.

«Курсор» сообщал, что ученые нашли человеческие останки, которым 11 тысяч лет.