Ученые смогли вылечить глухоту у мышей с помощью генной терапии

В последнее время исследователи из Европы и США все больше внимания уделяют именно этому виду терапии.

Приблизительно половина случаев рождения глухого ребенка — следствие генетики. Обычно эти люди прибегают к помощи кохлеарных имплантатов — медицинского прибора, протеза, позволяющего компенсировать потерю слуха.

Об этом говорится в материале портала Woman24.

Согласно исследованию американской группы ученых, глухие мыши, получившие новый вид генной терапии, развили способность слышать почти на том же уровне, что и здоровые. Эти результаты предполагают, что генная терапия когда-нибудь может прийти на помощь в случаях, ранее не подвергавшихся лечению.

Более половины случаев несиндромальной глубокой врожденной глухоты имеют генетическую причину, и около 80 процентов из них обусловлены аутосомно-рецессивными формами глухоты. У мышей в эксперименте была так называемая глухота DFNB9, на которую приходится от двух до восьми процентов связанных с генами случаев глухоты у людей.

При глухоте DFNB9 белок, называемый отоферлином, не может выполнять свою нормальную функцию передачи звуковой информации, собранной тонкими волосками во внутреннем ухе. Однако после изменения генома глухих мышей с помощью специально созданных вирусов грызуны получили способность слышать почти так же хорошо, как родившиеся с нормально функционирующим отоферлином.

«Генная терапия на основе AAV – многообещающий метод лечения глухоты, но его применение ограничено потенциально узким терапевтическим окном: у людей развитие внутреннего уха завершается внутриутробно, и слух становится возможным приблизительно через 20 недель беременности», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, медики предупредили об опасности потерять слух из-за Омикрона. Проблемы со слухом – побочное последствие штамма коронавируса Омикрон, которое встречается у многих пациентов. Отоларинголог Владимир Зайцев объяснил это тем, что вирус, который поражает носоглотку, попадает и в орган слуха.

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