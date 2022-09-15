К 2050 году каждый четвертый житель планеты будет слабослышащим

Результаты многочисленных исследований Всемирной организации здравоохранения показали, что в ближайшем будущем резко возрастет число людей с нарушением способности слышать.
В своем отчете специалисты отмечают, что большинства связанных со слухом недугов можно было бы избежать, если бороться на государственном уровне с их появлением. Особенно важно снижать негативное воздействие шума на органы слуха.
В ВОЗ призвали руководства стран мира выделить дополнительные финансовые средства на разработку и реализацию превентивных мер. По подсчетам экспертов ежегодная реализация мер профилактики обойдется в 1,33 доллара на одного человека.
Статистика показывает, что на сегодняшний день один из пяти человек страдает плохим слухом. Однако к 2050-м годам этот показатель может резко возрасти, и уже плохо слышать будет в 1,5 раза больше людей. Два года назад проблемы со слухом разного характера были диагностированы у 1,5 млрд. человек. Однако сейчас пациентов с подобной проблемой насчитывается 2,5 млрд.
Главным фактором, влияющим на появление у человека заболеваний органа слуха, является отсутствие необходимого лечения и несвоевременное обращение за медицинской помощью. Именно по этой причине из всех людей с подобными недугами практически 80% проживает в странах со слаборазвитой медицинской системой и маленьким количеством узких специалистов. Тем не менее, даже в государствах с неплохими экономическими показателями далеко не все люди обращаются к врачу сразу после обнаружения ухудшения способности слышать. Более того ситуация развивается в негативном ключе еще и по причине ежегодного повышения уровня шума в городах.
Ранее «Курсор» делился советами для снижения риска деменции.
Кроме этого, ученые объяснили, почему мужчины более склонны к раку кожи, чем женщины.