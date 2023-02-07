Ученые создали гибрид сомов и аллигаторов – для чего это нужно

Генетики создали устойчивых к болезням сомов, используя ДНК аллигатора, и однажды они могут войти в человеческий рацион.

Об этом сообщает Science Alert.

В прошлом месяце ученые из Обернского университета подробно рассказали о своих усилиях о генетической модификации сома с помощью гена кателицидина аллигатора. Обнаруженный в кишечнике кателицидин является антимикроюным пептидом, помогающим организмам бороться с болезнями.

Ген, добавленный с помощью CRISPR, повысил устойчивость сомов к болезням по сравнению с дикими сомами. По словам ученых, показатели выживаемости сома стали «в два-пять раз выше».

Так как кателицидин был добавлен в ген репродуктивного гормона, это также снизило способность сома к размножению, что, как утверждают эксперты, было важно для предотвращения генетического заражения гибридной рыбы диким сомом.

В то же время есть некоторые неопределенности в использовании технологии CRISPR, которую в основном используют и изучают на млекопитающих, на рыбе. Опубликованную исследователями работа пока что не прошла рецензирование. Однако они надеются, что редактирование генов аллигаторов и сомов в будущем можно будет совмещать с другими методами разведения сомов. Это, например, может помочь фермерам увеличить урожай сомов.

В 2021 году в США, в основном на юге, было произведено примерно 139 миллионов килограмм живого сома. Эта рыба составляет более 50% спроса США на рыбу, выращенную на фермах. Процесс их выращивания довольно ресурсоемкий. Болезни распространяются среди сомов из-за нехватки места на фермах, где их выращивают. Примерно 45% мальков сома погибают в результате инфекционных заболеваний. Также рыба в целом становится менее устойчивой к антибиотикам.

Потребители могут быть недовольны идеей, что их сом имеет общую ДНК с аллигатором, но, по словам двух ведущих исследователей Рекса Данхэма и Баофэна Су, гибридное мясо будет совершенно безопасным.

«Я бы съел его в мгновение ока», — сказал Данхэм.

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