Ученые пообещали: первый клон шерстистого мамонта появится к 2027 году

А следующим на очереди может стать тилацин, более известный, как тасманский сумчатый волк.

Специалисты биотехнологической компании Colossal намеренны к 2027 году возродить популяцию шерстистых мамонтов, вымерших примерно 10 000 лет назад.

Об этом говорится на сайте экспертов.

В настоящее время идет процесс редактирования генов одного из мамонтов, хорошо сохранившихся в вечной мерзлоте Сибири. Ученые отмечают, что ДНК этих животных более чем на 99 процентов совпадает с ДНК ныне живых азиатских слонов, которые занесены в Красную книгу МСОП.

Если редактирование генов завершится успешно, исследователям удастся сформировать эмбрион шерстистого мамонта, который впоследствии поместят в яйцеклетку самки африканского слона.

Конечным результатом будет возрождение популяции шерстистых мамонтов с последующим их расселением. Вероятно, на место их прежнего проживания. Это должно оказать положительное влияние на климат планеты.

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