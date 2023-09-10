Ученые создали источник энергии для длительной жизни в космосе

Новые топливные элементы позволят астронавтам длительное время находится на Луне.

Британские ученые из Университета Бангора разработали новый тип ядерных топливных элементов, размером со зернышко мака, которые могут обеспечить энергией долговременное пребывание астронавтов на будущей лунной базе.

Об этом сообщает "ВВС".

Осознавая планы США и Китая по созданию своих баз на Луне в начале 2030-х годов, ученые всего мира сосредоточились на разработке источников энергии, которые позволят астронавтам провести значительное время на Луне. Луна содержит много ценных ресурсов, которые могут быть использованы для современных технологий, и также может служить трамплином для марсианских миссий. Однако на Луне отсутствует атмосфера, что приводит к экстремально низким температурам, достигающим -248 градусов Цельсия.

Ученые из Университета Бангора представили ядерные топливные элементы, способные стать источником энергии для будущих лунных баз. Они полагают, что такой источник сможет обеспечить длительное пребывание астронавтов на Луне. В настоящее время исследователи проводят дальнейшие испытания нового источника энергии. Первые образцы ядерных топливных элементов уже отправлены на испытания в Rolls Royce, компанию, специализирующуюся на ядерном генераторе энергии, которую можно использовать для питания элементов.

Генератор представляет собой портативное устройство, размером с небольшой автомобиль, которое можно доставить на Луну при помощи ракеты-носителя. Учеными предполагается, что к 2030 году новый генератор будет полностью готов к эксплуатации и сможет использоваться астронавтами на Луне. Они также считают, что такие ядерные генераторы могут быть полезны на Земле, например, в зонах последствий бедствий, где отсутствует электричество.

Кроме того, исследователи из Университета Бангора работают над созданием термоядерного двигателя для космических ракет, которые позволят доставить астронавтов на другие планеты Солнечной системы за значительно короткое время. Они утверждают, что использование такого двигателя может сократить время путешествия на Марс с нынешних 9 месяцев до всего 4 месяцев.

Напомним, в Солнечной системе может скрываться еще одна планета — близнец Земли.