Ученые создали лабораторию на дне Средиземного моря: что будут искать

Под водой в Лионском заливе на глубине свыше 2 км находится лаборатория, где размещен нейтринный детектор KM3NeT и оборудование для исследования океана и климата.

Об этом сообщается на сайте Национального центра научных исследований Франции (CNRS).

Лаборатория LSPM расположена на глубине 2 450 метров, в 40 километрах от побережья Тулона, где солнечный свет уже не достигает. Основным инструментом этой лаборатории является нейтринный детектор KM3NeT (Cubic-Kilometre Neutrino Telescope), который состоит из нескольких тысяч стеклянных сфер, регистрирующих черенковское излучение. KM3NeT охватывает кубический километр воды вокруг и ищет нейтрино от далеких астрофизических источников, таких как вспышки сверхновых или гамма-всплески. Нейтрино проявляются слабым светом, который они оставляют при взаимодействии с молекулами воды.

Помимо KM3NeT в лаборатории установлены датчики для отслеживания состояния океана, включая уровень деоксигенации, окисления и сейсмичность. Лаборатория позволяет отслеживать популяцию китообразных и даже наблюдать за биолюминесцентными обитателями океана. LSPM был разработан Национальным центром научных исследований Франции совместно со специалистами из университета Экс-Марсель и океанографическим центром IFREMER.

Эксперимент по поиску темной материи ANAIS расположен на глубине 800 метров под Пиренеями на севере Испании. Однако за три года он не обнаружил темную материю. Также темную материю ищет южнокорейский детектор COSINE-100 в подземной лаборатории Яньян на глубине 700 метров, но он пока не добился успеха. Недавно физики искали магнитные монополи с помощью нейтринной обсерватории IceCube, которая расположена под ледниками Южного полюса.

Читайте также: во Франции обнаружили в винограднике 200-метровий метеоритный кратер.