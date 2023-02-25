Во Франции обнаружили в винограднике 200-метровий метеоритный кратер

Недалеко от южного французского города Безье был обнаружен старинный кратер, обусловленный ударом метеорита.
Об этом сообщает Sci.News.
Диаметр кратера, официально известного как Le Clot, составляет около 220 метров, а его глубина достигает 30 метров. Кратер находится в винограднике Domaine du Meteore. Неизвестно, когда именно он появился.
В 1950-х годах ученые предположили, что кратер был образован в результате удара, опираясь на его форму и сильную магнитную аномалию. Однако через несколько лет их коллеги отвергли эту гипотезу.
Теперь исследователи вновь проанализировали аномалию и подтвердили теорию 1950-х годов. Ученые обнаружили, что магнитное поле Земли в кратере слабее, чем вокруг него, что является характерным признаком ударных кратеров.
С помощью мощных магнитов, закрепленных на пластине, в кратере были обнаружены мельчайшие сферы из оксида железа, а также многочисленные микроалмазы, образовавшиеся из-за высокого давления при падении метеорита.
Ранее «Курсор» сообщал о новом открытии ученых — специалисты обнаружили новую форму льда. Так, ученые из Кембриджа и Университетского колледжа Лондона открыли новую форму льда, которая больше похожа на жидкую воду, чем на любую другую. Новая форма льда — аморфная. В отличие от обычного кристаллического льда, молекулы которого располагаются в регулярном порядке, в аморфном льду молекулы находятся в неорганизованной форме, напоминающей жидкость.
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