Ученые создали сердце для биороботов

Авторы отслеживали параметры производительности, чтобы адаптировать свою разработку под различные типы роботов. В результате экспериментов исследователи выяснили, что такая насосная система может работать непрерывно и эффективно имитировать сердце.

Американские ученые изобрели деформируемый резиновый насос, который имитирует биологию животных и может служить «сердцем» робота из мягкого материала.

Исследователи из Корнельского университета и Лаборатории армии США разработали «кровеносную систему», похожую на сердце биологического организма, предназначенную для повышения мобильности и независимости роботов. Полученное «сердце» представляет собой эластомерный насос, работающий за счет гидродинамических и магнитных сил.

Подобные насосы уже были встроены в биороботов, но они располагались снаружи, были очень громоздкими. Инженерам удалось спрятать новую конструкцию внутри, поскольку она состоит только из мягкой силиконовой трубки и катушек проволоки — соленоидов — расположенных на небольшом расстоянии друг от друга вокруг устройства, что позволяет трубке растягиваться и изгибаться.

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