Ученые рассказали, как отказ от алкоголя приводит к старческому слабоумию

Умеренное употребление алкоголя может защитить от развития деменции в преклонном возрасте. Люди, не потребляющие алкогольных напитков, имеют более высокий риск развития старческого слабоумия.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Addiction.

Деменция является заболеванием, которое чаще всего диагностируется у пожилых людей. Она сопровождается снижением когнитивных функций, включая память, внимание, интеллект и другие процессы, контролируемые головным мозгом, а также потерей социальных навыков и привычек, раздражительностью и агрессивным поведением, сменяющимся периодами апатии. На данный момент не существует лекарственных препаратов, которые могут полностью излечить эту болезнь.

Данные, собранные на шести континентах, были проанализированы учеными из Университета Сиднея Нового Южного Уэльса, чтобы изучить связь между употреблением алкоголя и нейродегенеративными заболеваниями у лиц старше 60 лет. В исследовании участвовало 24 478 человек, средний возраст которых составил 71,8 года, при этом 58,3% были женщины, а 41,7% — мужчины.

Оказалось, что полный отказ от алкоголя повышает риск развития старческой деменции как у мужчин, так и у женщин по сравнению с теми, кто употребляет алкоголь время от времени. В то же время количество потребляемого алкоголя не оказывает влияния на риск развития деменции.

Ранее ученые установили, как алкоголь влияет на риск заболевания коронавирусом. Из-за хронического употребления алкогольных напитков иммунная система человека разрушается. В результате возрастает риск заражения острым респираторным дистресс-синдромом после заражения коронавирусом. Такие выводы сделали ученые по результатам исследования.