Ученые установили, когда на Земле исчезнет мерзлота

Потеря такого большого количества приповерхностной вечной мерзлоты будет иметь широкомасштабные последствия.

Группа климатологов из разных стран провела исследования, чтобы определить, сколько времени осталось до полного исчезновения вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Они сравнили текущий климат с состоянием планеты миллионы лет назад.

Результаты исследования опубликовал журнал "PNAS".

Согласно самому экстремальному сценарию глобального потепления, возможно уменьшение площади вечной мерзлоты на 93% по сравнению с периодом до индустриализации (1850-1900 годы), как выявлено в последнем докладе экспертов.

К концу XXI века мерзлота в верхних слоях почвы может остаться только на самом севере Гренландии, на Канадском арктическом архипелаге и на восточно-сибирских нагорьях. Подобные условия уже наблюдались на Земле около 3,5 миллиона лет назад, в середине плеоценовой эпохи.

Потеря такого обширного количества вечной мерзлоты за 77 лет может оказать критическое воздействие на средства существования людей, инфраструктуру, гидрологию, как поверхностную, так и подземную, а также глобальный углеродный цикл. Это может привести к серьезным последствиям для окружающей среды и климата в целом.

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