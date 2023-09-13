Все реки в мире оказались под угрозой - ученые назвали причину

Исследователи обнародовали результаты важных экспертиз.

Группа ученых провела исследование, собравшие большое количество данных о качестве речной воды по всему миру, чтобы заполнить наше недостаточное понимание этого вопроса.

Об этом сообщает "Nature Reviews Earth & Environment".

Исследование показывает, что качество воды в реках ухудшается во время экстремальных погодных явлений, таких как засуха, жара, ливни и наводнения, а также при долгосрочных изменениях климата. Эти события становятся все более частыми и серьезными из-за изменения климата, что представляет угрозу для экосистемы и доступа к безопасной воде.

Исследование включало анализ различных аспектов качества воды, таких как температура, уровень растворенного кислорода, соленость, концентрация питательных веществ, металлов, микроорганизмов, фармацевтических препаратов и пластмассы. В результате анализа было обнаружено, что качество воды обычно ухудшает во время засух и жары (68% случаев), ливней и наводнений (51% случаев), а также длительных изменений климата (56% случаев). Во время засухи доступность воды для разбавления загрязнителей снижается, тогда как ливни и наводнения часто приводят к увеличению количества загрязняющих веществ, попадающих в реки и потоки со сточными водами.

Исследование также показало, что некоторые механизмы противодействия могут приводить к улучшению или смешанной реакции в качестве воды. Например, при наводнениях большое разбавление может компенсировать увеличение транспортировки загрязняющих веществ.

Изменение качества воды в значительной степени связано с изменениями в речном стоке и температуре воды, а также с влиянием человеческих факторов, таких как землепользование и очищение сточных вод. Эти факторы в совокупности могут оказывать значительное влияние на качество водных ресурсов и требуют более глубокого понимания и управления со стороны ученых и регуляторных органов.

Ранее ученый признался, что преувеличил значение глобального потепления ради публикации в авторитетном издании.