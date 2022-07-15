Ученые установили, когда Солнце поглотило собственную туманность

Солнце сформировалось в центре туманности, которое оно впоследствии питала, чтобы стать более массивной. Большинство существующих звезд делают то же самое.

Международная междисциплинарная группа экспертов подготовила новое исследование, в котором более подробно рассматривается происхождение нашей Солнечной системы. Ученые использовали компьютерное моделирование и лабораторные тесты, чтобы определить, когда исчезла туманность вокруг Солнца.

Астрономы считают, что формирование Солнца как протозвезды произошло более 4,5 миллиардов лет назад. Звезда сформировалась в центре туманности, которую она впоследствии питала, чтобы стать более массивной. Большинство существующих звезд делают то же самое.

Предыдущие исследования показали, что протозвезде требуется не менее четырех миллионов лет, чтобы «окрепнуть», поглотив материал своей звезды. В это время туманность постепенно начинает рассеиваться. Ученым было интересно узнать, когда именно исчезла эта туманность непосредственно в нашей Солнечной системе.

Они изучали метеориты, найденные в Антарктиде в 1977, 1978 и 2008 годах. Они были изготовлены из первичного материала, называемого углеродистым хондритом. Этот материал, вероятно, образовался, когда Солнечная система была еще в зачаточном состоянии. Метеориты из Антарктиды имеют тот же возраст, что и наша планетарная система, поэтому их анализ может рассказать нам о том, какие процессы происходили много миллионов лет назад.

Специалисты приступили к изучению магнитных полей древних космических объектов. Для определения наличия «остаточной намагниченности», вызванной присутствием локального поля, был использован специальный метод лабораторных испытаний.

Затем результаты были сравнены с результатами, полученными при изучении других камней и метеоритов из другой половины Солнечной системы. Это показало, что туман во внутренней части Солнечной системы полностью исчез через 3,7 миллиона лет после рождения самой системы. На очистку внешней части ушло больше времени. На его расчистку ушло 5,2 миллиона лет. Полученные результаты полностью соответствуют общепринятой теории.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что ученые рассказали, как может разрушиться вся Солнечная система. Согласно новому исследованию ученых из Канады, из-за небольших изменений в орбитах планет, вызванных проходящей мимо звезды, может рухнуть вся Солнечная система.

Еще напомним, что астрономы показали удивительное изображение галактики в созвездии Льва. Галактика была открыта французским астрономом Пьером Мешеном в 1781 году. Находится на расстоянии 38 миллионов световых лет от Млечного Пути