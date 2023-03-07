Ученые установили возраст начала старения человека

Как правило, первые симптомы люди не замечают, но уже с 39 лет начинается постепенное угасание умственной и физической активности человека.

Проанализировав данные анкет сотен тысяч пациентов, а также проведя ряд клинических исследований, ученые пришли к единому мнению когда начинается процесс старения человека. Выяснилось, что пусковой механизм угасания как физической, так и умственной деятельности, включается в 39 лет.

Об этом пишет MICEtimes.

Начало старения, по словам ученых, тесно связано с сокращением количества миелина, который защищает нервные клетки. В итоге они становятся более уязвимыми к повреждениям, что, в свою очередь, провоцирует появление возрастных заболеваний.

Главными признаками старения, которые проявляются в 39 лет, специалисты называют боль и скованность в суставах. Тревожный звоночек также — появление сложностей с использованием современных технологий.

При этом ученые акцентируют внимание на том, что названный возраст — это средняя величина. Очень многое зависит от образа жизни человека, его физической активности, правильного питания. Чтобы дольше оставаться молодым и активным, ученые советуют, прежде всего, наладить распорядок дня, высыпаться и качественно отдыхать. Не менее важно сбалансировать свой рацион, исключив из него жирное, жареное, копченое, фаст-фуд и прочие вредные блюда. Обязательно соблюдайте водный режим, больше гуляйте на свежем воздухе и хотя бы три раза в неделю делайте зарядку.

Ученые также напоминают о необходимости как минимум раз в пол года проходить комплексные обследования у врачей, чтобы исключить развития опасных болезней.

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