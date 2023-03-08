Ученые установили возраст, в котором стремительно набирается лишний вес

У мужчин и женщин, как оказалось, разные «периоды опасности», но они связаны с возрастными изменениями и образом жизни.

Британские диетологи провели эксперименты, что определить в котором люди особенно быстро набирают лишние килограммы.

Об этом сообщает Healthystyle.info.

В ходе работы ученые изучили образ жизни тысяч участников исследования: смена пищевых пристрастий, величина рабочей нагрузки и качество отношений с партнером.

В результате было установлено, что женщины и мужчины уязвимы к полноте не в одном возрасте. Для женщин опасный возраст для фигуры — 35-40 лет. Как правило, представительницы прекрасного пола полнеют после рождения малышей, а также благодаря постоянной готовке еды и регулярным совместным приемам пищи с мужем и детьми.

У мужчин проблема лишнего веса становится актуальной обычно в период 40-45 лет. Основная причина (у 36% представителей сильного пола) — стресс на работе. Специалисты считают, что стремление мужчин построить успешную карьеру ставит на задний план спорт, на который часто нельзя найти свободное время.

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