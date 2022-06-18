Ученые утверждают, что древние галактики отбрасывают длинные тени на Вселенную

Исследователи обнаружили, что водородные облака в протоскоплении поглощают свет, проходящий через них, и что это создает своего рода тень, которую можно увидеть в галактиках за протоскоплением.

Астрономы придумали новый метод обнаружения галактических протоскоплений, древних и неуловимых сгустков газа и галактик в ранней Вселенной: они могут искать тени протоскоплений.

Новая методика и результаты описаны в статье исследователей Института науки Карнеги, опубликованной в журнале Nature.

Протоскопления в ранней Вселенной являются предшественниками некоторых из самых массивных известных структур, галактических скоплений, которые могут состоять из тысяч галактик, связанных друг с другом собственной гравитацией. Таким образом, изучение протоскоплений в ранней Вселенной может дать астрономам лучшее понимание того, как эволюционировали и формировались скопления галактик, которые они видят ближе к Земле.

Однако до недавнего времени единственным способом, которым астрономы могли идентифицировать протоскопления, было сканирование областей в ранней Вселенной с высокой плотностью галактик. Чувствительность таких обзоров зависит от запыленности и активности звездообразования в галактиках.

Новый метод, подробно описанный в статье, использует другой подход, основанный на наблюдениях в ультрафиолетовом свете, сделанных телескопами Magellan в Чили.

По словам астрофизика Карнеги и соавтора исследования Гвен Руди, открытие является хорошим примером ценности использования нескольких методов в астрономии.

«Один из ключевых уроков этой работы заключается в том, что, когда мы наносим на карту далекую вселенную, важно объединить несколько точек зрения», — сказала она в своем заявлении. «Использование только одного метода может дать вводящую в заблуждение картину».

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