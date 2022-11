Записи древних солнечных затмений показывают, как изменилось вращение Земли

Записи о затмениях, наблюдавшихся около 1 500 лет назад, раскрыли историю вращения Земли и то, как движение нашей планеты изменилось в недавней истории человечества.

Статья с подробным описанием результатов была опубликована в журнале Publications of the Astronomical Society of the Pacific.

Исследователи изучили записи Византийской империи — восточной части Римской империи, существовавшей после падения Западной Римской империи — с 4-го по 7-й век н.э. — и определили пять полных солнечных затмений, наблюдаемых в Восточном Средиземноморье, точно определяя их вероятное время и место. Ранее отчеты о солнечных затмениях этого времени были скудными.

Поскольку затмения могут предоставить информацию о движении Земли, подобные записи могут быть важными инструментами для понимания изменчивости вращения Земли на протяжении всей истории. По словам ученых, наши предки записывали астрономические события, не обращая внимания на важную информацию, необходимую астрономам сегодня, поэтому определить правильное время, место и продолжительность исторических затмений часто бывает сложно.

«Хотя оригинальные свидетельства очевидцев того периода в основном утеряны, цитаты, переводы и т. д., записанные более поздними поколениями, содержат ценную информацию. В дополнение к надежной информации о местоположении и времени нам нужно было подтверждение полного затмения — дневная темнота до такой степени, что на небе появились звезды», — заявил доцент Университета Цукуба в Японии Кодзи Мурата.

Команда идентифицировала пять полных солнечных затмений, зарегистрированных в регионе Восточного Средиземноморья в 346, 418, 484, 601 и 693 годах н.э. В качестве примера воздействия этого нового исследования было задокументировано затмение, которое произошло 19 июля 418 года и было настолько полным, что на небе были видны звезды. Местом наблюдения этого солнечного затмения был Константинополь, тогда столица Римской империи, а теперь Стамбул в современной Турции.

Предыдущая модель дельта-Т (ΔT — продолжительность земных суток) предполагала, что Константинополь должен был находиться за пределами пути тотальности, области, где наблюдатели видят, что луна полностью закрывает солнце, для этого конкретного затмения. Таким образом, это древнее описание полного затмения означает, что ΔT для 5-го века должна быть скорректирована. Другие недавно открытые учетные записи также требуют корректировки моделей ΔT для более поздних столетий.

«Наши новые данные о ΔT заполняют значительный пробел и указывают на то, что запас ΔT для 5-го века должен быть пересмотрен в сторону увеличения, тогда как для 6-го и 7-го веков следует пересматриваться в сторону понижения», — сказал Мурата.

Пересмотренные детали вращения Земли также могут помочь ученым исследовать другие глобальные явления на протяжении всей истории, включая изменения уровня моря и объема льда на планете.

Ранее Курсор писал, что ученые выяснили интересный факт о магнитном поле Земли. Межпланетное столкновение, сформировавшее Луну, может иметь больше связей с древней историей Земли, чем мы могли себе представить.

Также ученые выяснили удивительный факт о гравитации Земли. По словам ученых, как и все планеты, Земля является продуктом гравитации.

Курсор сообщал, что ученые смоделировали, как будет выглядеть Земля через 300 млн лет. Кроме этого, ученые сделали интересное предположение об эволюции жизни на Земле.

Сообщалось, что ученые рассказали, может ли Земля покинуть нашу Солнечную систему.

Напомним, что ученые нашли новый способ разгадать тайны Вселенной.