Ученые воссоздали лицо человека по 9000-летнему черепу, найденному возле Иерихона

Бразильские ученые воссоздали новое лицо 9000-летнего черепа, обнаруженного в 1953 году недалеко от города Иерихон.

Об этом сообщает OrtogOnLineMag.

Череп мужчины, частично покрытый гипсом и с раковинами вместо глаз, был одним из семи, обнаруженных археологом Кэтлин Кеньон. Считается, что все они служили частью неолитического ритуала, связанного с поклонением предкам.

В декабре бразильская команда опубликовала новое детализированное 3D-лицо с художественно отрисованными волосами на голове и на лице. Чтобы построить новое лицо, исследователи использовали анатомическую деформацию и статистические прогнозы на основе микро-КТ — методы, которые используют для планирования пластических операций и изготовления протезов.

Бразильский эксперт по графике Цицеро Мораес, руководивший проектом, утверждает, что метод обеспечивает «большую структурную, анатомическую и статистическую согласованность».

«Я бы не сказал, что у нас обновление, это просто другой подход к модели Британского музея», — сказал он.

Мораес работал вместе с Тьяго Беаини, хирургом-стоматологом и доцентом Федерального университета Бразилии в Уберландии, и Моасиром Элиасом Сантосом, археологом из Музея археологии в Понта-Гроссе.

Археологи определили, что мужчина, вероятно, умер в возрасте 30-40 лет из-за того, как зажила рана на черепе. Мораес сказал, что череп необычен тем, что его верхняя часть больше среднего.

Голова, как и другие найденные в этом районе, по-видимому, была искусственно растянута. Вероятно, это связано с тем, что мужчина был туго связан в юности. Причина такой практики остается неизвестной.

«Курсор» сообщал, что возле Иерихона сделали впечатляющее научное открытие.