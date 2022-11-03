Ученые обнаружили новый мутировавший вирус гриппа

Гибридный патоген образовался в результате слияния вирусов из двух совершенно разных семейств. Поэтому врачи предупредили об опасности одновременного заражения сразу несколькими инфекциями.

Грипп должен быть уже всесторонне изучен учеными, однако вирусы имеют свойство быстро мутировать, что затрудняет их лечение.

Исследователи выявили слияние гриппа А и респираторно-синцитиального вируса в один гибридный вирус, пишет журнал Nature Microbiology.

Это открытие позволило авторам исследования разобраться, как один вирус поглощает другой.

Автор исследования вирусолог Пабло Мурсия пояснил: «Гибридный вирус подобного рода до этого не был изучен. Оказалось, что новый патоген произошел от вирусов из разных семейств».

Под микроскопом новый вирус похож на лапу гекона или ящерицы, где ноги сформированы респираторно-синцитиальным вирусом, а пальцы ног — гриппом А.

Эксперимент, проводившийся учеными должен быть оценить взаимодействие между вирусами во время инфекции, для облегчения подбора лекарственных препаратов и методов лечения.

Ученые определили, что после объединения вирусов, грипп А инфицирует больше клеток крови человека. Вирус имеет повышенную выживаемость и распространяется на клетки, в которых отсутствовали рецепторы гриппа, что может вызывать более опасные инфекциям.

«Это еще одна важная причина избегать одновременного заражения сразу несколькими вирусами, потому что эта гибридизация, вероятно, сможет происходить еще чаще», — заявили вирусологи.

К примеру, со свиным гриппом каждый год в больницы попадают более 5 миллионов пациентов, а RSV считается одной из главных причиной острых инфекций дыхательных путей у младенцев.

Результаты исследования позволяют обратить внимание на факты объединения вирусов при мутации. Важно понять, каким образом инфекции взаимодействуют друг с другом, чтобы предотвратить возникновение серьезных инфекций.

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