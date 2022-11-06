Ученые выдвинули новую теорию развития Вселенной

Многие ученые согласны с «инфляционной моделью Вселенной». Но это лишь гипотеза, в которой нельзя быть уверенным.

Согласно так называемой «инфляционной модели», Вселенная образовалась в очень нестабильном состоянии, которое спровоцировало ее быстрое расширение в первые мгновения. Эта эпоха длилась недолго: доли секунды после Большого взрыва.

Об этом пишет издание The Astrophysical Journal Letters.

«Теория инфляции была выдвинута для объяснения различных проблем тонкой настройки так называемой модели горячего Большого взрыва. Это также объясняет происхождение структуры в нашей Вселенной, образовавшееся в результате квантовых флуктуаций», — объясняют ученые.

Тем не менее, к теории есть вопросы. Проблема в том, что существует несколько инфляционных моделей, предсказание которых можно легко «подогнать» под данные наблюдений. Поэтому ученые решили создать такой критерий, который смог бы опровергнуть теорию инфляции в целом. Таким критерием оказалось наблюдение космического гравитонного фона.

«Разделение первичных гравитонов в районе планковского времени должно было оставить после себя тепловой фон реликтовых гравитонов. Но если инфляционная парадигма верна, то этот фон оказался бы ненаблюдаемым. То есть если ученые обнаружат его, все модели инфляции можно будет отменять. Другими словами, придется переписывать историю Вселенной», — говорится в статье.

Как сообщал Курсор, названы пять наиболее вероятных сценариев исчезновения Вселенной. Ученые считают, что наша Вселенная может умереть гораздо раньше, чем многие могут предположить.

Ранее Курсор писал, что группа ученых из Института астрофизики Канарских островов выяснили, как выглядела наша Вселенная в первое время после Большого взрыва. Важно, что речь идет о первых нескольких секундах ее «жизни». Для этого была создана специальная компьютерная модель, симулирующая формирование межгалактической среды, газа и пыли.