Названы пять наиболее вероятных сценариев исчезновения Вселенной

Ученые считают, что наша Вселенная может умереть гораздо раньше, чем многие могут предположить.

Все должно когда-то закончиться, но касается ли это самой Вселенной? И если да, то как и когда?

Издание New Atlas собрало 5 популярных теорий о том, как и когда может исчезнуть наша Вселенная.

Большое замерзание

Если темная энергия будет вечно ускорять расширение Вселенной — а расчеты предполагают, что так оно и будет, — то космос ждет медленная смерть, которая растянется на триллионы-триллионов-триллионов лет.

Большой разрыв

Похожий сценарий приводит к гораздо более драматичной смерти, причем гораздо раньше. В этой модели темная энергия не просто ускоряет расширение Вселенной в постоянном темпе, она ускоряется экспоненциально, в конечном итоге разрывая на части саму ткань реальности — финал, называемый Большим разрывом.

Большое сжатие

Возможно, Вселенная закончится совершенно противоположным образом — вместо того, чтобы навсегда превратиться в небытие, она изменит курс и схлопнется сама с собой в так называемом Большом сжатии. Иными словами, Вселенная может снова вернуться к исходному состоянию, то есть сожмется до невероятно малого размера.

Большой отскок

Сторонники этой идеи говорят, что в мире квантовой физики есть некий прецедент — в конце концов, когда Вселенная сжимается до сингулярности, она становится настолько маленькой, что квантовые правила берут верх над большими. масштабировать классическую физику, с которой мы знакомы.

Большой взрыв

Последний сценарий конца света в этом списке, пожалуй, самый тревожный, потому что он уже может обрушиться на нас, и мы не узнаем, пока он не ударит. Это называется ложным распадом вакуума или, в просторечии, Большим взрывом. Закон физики гласит, что система естественным образом пытается стать стабильной. Для этого он переходит из состояния с высокой энергией в состояние с более низкой энергией, пока не стабилизируется в самом низком из возможных энергетических состояний. Для квантовых полей это известно как его вакуумное состояние.

Ранее Курсор писал, что группа ученых из Института астрофизики Канарских островов выяснили, как выглядела наша Вселенная в первое время после Большого взрыва. Важно, что речь идет о первых нескольких секундах ее «жизни». Для этого была создана специальная компьютерная модель, симулирующая формирование межгалактической среды, газа и пыли.

Также Курсор сообщал, что в новый мощный телескоп NASA врезался микрометеороид.