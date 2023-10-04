Ученые выяснили, через сколько ночей плохого сна проявятся негативные последствия

Для проведения эксперимента было задействовано 2 тысячи взрослых участников. Ученые попросили добровольцев подробно вести дневники своего сна, которые затем были подвергнуты детальному анализу. В результате выяснилось, что люди, спавшие менее 6 часов в течение 8 дней, начинали испытывать раздражение и слабость уже на третий день.

Суми Ли, главный автор исследования, подчеркнул, что многие из нас считают, будто мы можем "компенсировать" недостаток сна в выходные и стать более продуктивными в будни. Однако результаты исследования показывают, что уже одна ночь с недостатком сна может значительно ухудшить нашу ежедневную производительность.

Эксперты дали несколько советов, которые помогут улучшить сон.

Устанавливайте регулярный режим сна: Ложитесь и вставайтесь в одно и то же время каждый день, даже в выходные.

Создайте комфортные условия для сна: Обеспечьте тихое и темное место для сна, удобное матрас и подушки.

Избегайте стресса перед сном: Практикуйте методы расслабления, такие как йога или медитация, чтобы успокоить ум.

Ограничьте прием кофеина и алкоголя перед сном: Эти вещества могут мешать засыпанию.

Урегулируйте физическую активность: Физическая активность способствует лучшему сну, но лучше выполнять ее утром или днем, а не перед сном.

Ограничьте экранное время: Избегайте яркого света от компьютеров, смартфонов и телевизоров перед сном.

Ранее «Курсор» информировал, почему длительный сон опасен для здоровья. Британские ученые из Университета Киля провели исследования и выяснили, к каким последствиям приводит сон больше нормы, то есть свыше 8 часов.