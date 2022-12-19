Ученые выяснили, что чувствует человек перед смертью

Околосмертные переживания, или околосмертный опыт — так ученые называют субъективные переживания человека, который выжил в ситуации, которая угрожала жизни.

Примерно 10% людей, оказывавшихся в ситуации, которая угрожала их жизни, испытывали околосмертные переживания. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного группой ученых из Дании, Норвегии и Германии.

Их выводы были представлены на конгрессе Европейской академии неврологии, сообщает ТСН.

Отмечается, что Международная ассоциация изучения околосмертного опыта, которая занимается исследованием людей, находившихся на грани смерти, для оценки таких переживаний использует шкалу Грейсона. В ней описаны 16 типичных околосмертных ощущений: ощущение мистического восхищения, выход из тела, движение по туннелю, ощущение присутствия рядом сверхъестественных существ и т.п. Интенсивность каждого из них оценивается от 0 до 2 баллов, которые затем суммируются.

Исследователи опросили 1034 добровольца из 35 стран. 289 из опрошенных рассказали, что чувствовали себя на грани смерти. 106 набрали более 7 баллов по шкале Грейсона, что свидетельствовало о невыдуманности их переживаний.

87% опрошенных сообщили об аномальном восприятии времени, 65% – о повышении скорости мышления, 63% – о резком обострении чувств, 53% – об ощущении выхода из тела.

73% людей заявили, что околосмертные переживания оказались неприятными, а 27% добровольцев опыт понравился. Однако при среди участников, которые набрали более 7 баллов по шкале Грейсона, околосмертный опыт положительно оценили 53%.

«Околосмертные переживания и видения связаны с изменениями мозга в условиях гипоксии, недостатка глюкозы и гибели клеток. Исследование с мозгом во время смерти и после нее продолжается. Было установлено, что после остановки сердца мозг крыс демонстрирует высокочастотную активность, характерную для состояния когнитивных процессов в течение 30 секунд после остановки сердца. Вспышки гамма-волн, который наблюдаются у крыс после остановки сердца идентичны тем, которые наблюдаются при решении задач, требующих максимально сосредоточенного внимания, охватывают весь мозг и синхронизируют в разных участках. Возможно, эти результаты распространяются и на других млекопитающих, в том числе людей», — говорится в материале.

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