Ученые выяснили, что курение повышает риск слабоумия больше, чем рака

Недавнее исследование международной группы ученых доказало, что деменция является самым опасным заболеванием для курильщиков. При этом риски развития онкологии у них в разы ниже.

Об этом пишет NHS.

Эксперты при этом напоминают, что курение не только вызывает 16 видов рака, болезни сердца, инсульты и ХОБЛ, но и повышает вероятность развития слабоумия. А все потому, что яды, содержащиеся в табаке, повреждают кровеносные сосуды и убивают клетки мозга и нейроны.

Ученый Лиз Макдональд призывает бросить курить пациентов всех возрастов. По ее словам, курение может повлиять на каждую часть тела от вашей кожи до вашего мозга. В среднем некурящие проживут на 10 лет дольше, чем курильщики.

По ее словам, когда человек бросает курить, через 20 минут его пульс начинает возвращаться к норме. Через восемь часов восстанавливается уровень кислорода, а уровень вредного угарного газа в крови снижается наполовину. Через двое суток из организма вымывается весь угарный газ. Легкие очищаются от слизи, улучшаются чувства вкуса и обоняния. Спустя 72 часа бронхи начинают расслабляться, а энергия — увеличиваться.

Уже через 2-12 недель кровь человека будет намного лучше прокачиваться к сердцу и мышцам. А через шесть недель бывшие курильщики имеют лучшее психическое здоровье. Кроме того, через три-девять месяцев любой кашель, свистящее дыхание или проблемы с дыханием проходит. А спустя год риск сердечного приступа снизится вдвое.

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