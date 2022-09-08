Ученые выяснили, ели ли древние римляне дорогую еду на похоронах

Исследователи проанализировали изотопы человеческого и животного коллагена и изучили останки скелетов, чтобы определить, какие продукты обычно ели на поминках.

Согласно новому исследованию, ученые обнаружили, что представители высшего сословия в Римской империи не всегда соблюдали закон о похоронах, часто выбирая повседневную еду, а не дорогие блюда.

Цель исследования состояла в том, чтобы выяснить, включали ли римские поминальные обеды особые продукты или продукты, которые употреблялись в повседневной жизни.

В рецензируемом исследовании, опубликованном в августе в PLOS ONE, исследователи собрали биомолекулярные, антропологические и археозоологические данные из некрополя Вила-де-Мадрид в Барселоне, Испания, и обнаружили сходство между видами мяса, которые люди обычно ели на поминках.

В Древнем Риме считалось, что для достижения загробного мира необходимо совершить несколько погребальных обрядов. Сюда входили жертвоприношения животных, подношения и банкеты, устраиваемые для того, чтобы угодить богам.

Исследователи проанализировали изотопы человеческого и животного коллагена и изучили останки скелетов, чтобы определить, какие продукты обычно ели на поминках.

Среди продуктов, которые ели участники похорон, были говядина, свинина, козлятина и курица. Исследователи не обнаружили никаких следов экзотических продуктов, морепродуктов или диких животных.

Кроме того, большинство похорон вообще не сопровождались банкетами, несмотря на то, что поминки были обязательными по закону.

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