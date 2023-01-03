Ученые выяснили интересный факт о Венере

Венера и Земля — похожие планеты земной группы, которые, как полагают ученые, сформировались в результате сходных процессов.

По словам ученых, атмосфера Венеры, самой плотной и самой горячей из четырех планет земной группы, состоит в основном из углекислого газа, давление на поверхности которого примерно в 92 раза превышает атмосферное давление на Земле. Средняя планетарная температура колеблется около 464 градусов по Цельсию (867 градусов по Фаренгейту). Однако одна общая черта Венеры с Землей заключается в том, что она излучает внутреннее тепло в космос. Геологи знают, что тектоника плит приводит к внутренней потере тепла на Земле, излучая тепло в местах, где плиты расходятся, но мало что известно о внутренней динамике процессов на Венере.

Ученые из Лаборатории реактивного движения в Пасадене (Калифорния) провели анализ данных, собранных космическим кораблем «Магеллан» в 1990-х годах, для расчета толщины коры на Венере. Их результаты показывают, что Земля и Венера имеют сопоставимый тепловой поток и одинаковую толщину литосферы. Все это накладывает ограничения на эволюцию и внутреннюю динамику Венеры. Результаты были опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Земля имеет подвижные тектонические плиты, которые скользят, врезаются друг в друга и разделяются, способствуя эффективной потере тепла. Предыдущие модели предполагали, что у Венеры была либо литосферная ситуация «застойной крышки» — в основном неподвижная холодная литосфера, покрывающая всю планету, — либо «эпизодическая крышка», при которой нестабильная «застойная крышка» время от времени взрывается тектонической активностью. Но более поздние модели и анализ данных не поддерживают эти предложения. Вместо этого ученые Лаборатории реактивного движения предлагают модель «мягкой крышки» с активным изгибом литосферы.

Ученые рассчитали толщину литосферы, измерив изгиб внутри поверхностных образований, называемых коронами, квазикруглых образований, которые были образованы в результате геологической и вулканической активности.

«Наш анализ определяет вероятные области активного расширения и предполагает, что Венера имеет толщину литосферы, подобную Земле, и глобальные диапазоны теплового потока. Вместе с геологической историей планеты наши результаты подтверждают мягкий конвективный режим, который опирается на магматизм и расслоение для увеличения теплового потока», — заявили ученые.

По словам ученых, это интересно, потому что, новые данные, вероятно, приведут к переоценке идей, связанных с особенностями поверхности Венеры, а также эволюцией мантии планеты, а также может даже иметь значение для раннего формирования Солнечной системы.

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