Ученые выяснили, как людям удалось приручить других животных

Желание людей протянуть руку помощи распространяется на животных с самых ранних лет. Ученые даже предполагают, что именно это когда-то помогло нашим предкам приручить других животных.

Об этом говорится в материале британского издания The Guardian.

Так, по словам антрополога-эволюциониста и первого автора исследования Рахны Редди, которая работает в Гарвардском университете и Университете Дьюка, исследователей заинтересовало то, как рано проявляется наш альтруизм. Ученые обнаружили, что дети не только могут понимать желания собак, но и готовы помогать им, несмотря на то, что шансы, что животные вернут им «услугу», ничтожно малы.

Редди отмечает, что с самого начала нашего развития мы демонстрируем склонность вести себя просоциально в отношении других людей, пытаясь понять, что происходит у них в голове. Антрополог также отмечает, что даже малыши демонстрируют мотивацию и способность распространять «помогающее поведение» на других животных.

Теперь исследователи полагают, что именно это дружелюбное поведение у детей, которые фактически только учатся ходить и говорить, когда-то помогло процветать людям во всем мире. Ученые думают, что альтруистические действия, в том числе и оставление пищи для животных, могут лежать в основе тактики по одомашниванию различных видов животных, в том числе кошек, собак, коров, свиней, овец и лошадей.

Ранее Курсор сообщал про кошачий язык: ученые рассказали о способе общения с питомцами. Несмотря на то, что кошки имеют репутацию сдержанных, а порой и асоциальных, особенно в сравнении с собаками, это не совсем так.

Также Курсор писал о том, какие животные считаются самыми заядлыми алкоголиками.