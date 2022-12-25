Ученые выяснили, как мультфильмы влияют на психику детей

При просмотре мультфильмов ребенок часто отождествляет себя с персонажами и начинает за ними повторять.

В настоящее время практически в каждой семье есть телевизор, компьютер или планшет. Дети начинают попадать под влияние гаджетов примерно с двух лет. Одни родители запрещают детям смотреть телевизор, считая его очень вредным. Другие убеждены, что просмотр телевизора, напротив, развивает ребенка и лучше способен занять малыша на время.

Портал Woman24 предлагает разобраться, кто же из них прав.

При просмотре мультфильмов ребенок часто отождествляет себя с персонажами и начинает за ними повторять. Вы можете заметить, что дети, не отходящие от телевизора, часто становятся нервными и агрессивными, нетерпеливыми и непослушными, и даже безразличными к боли других людей.

«За 31 девочкой в возрасте от трех до пяти лет наблюдали во время разных игр. На детской площадке девочки вели себя как мальчики, но как только дело доходило до переодевания, девочки, одеваясь в костюмы диснеевских принцесс, резко меняли свое поведение», — говорится в статье.

Ученые убеждены, что диснеевские мультики внушают маленьким девочкам, что красота – это их главный козырь, а материальные блага делают их еще красивее и лучше.

Как сообщал Курсор, названы самые кассовые мультфильмы всех времен. Как минимум шесть мультфильмов в истории мирового кино заработали более миллиарда долларов.

Среди них есть как и мультфильмы про вымышленных существ миньонов, так и мультфильмы про ожившие игрушки.

Также Курсор информировал о том, что евреев возмутил украинский мультфильм, который показывали в поезде до Умани.

Так, в эпизоде известного в Украине юмористического мультфильма «Козаки. Футбол» несколько еврейских персонажей стереотипно изображены с большими носами, как в классических антисемитских изображениях евреев.