Ученые выяснили, как на Земле появилась вода

Почти три четверти земного шара покрыты водой. Но откуда вода появилась на Земле? На этот счет уже давно спорят ученые. Похоже, что упавший в Англии метеорит наконец-то поможет поставить в этом споре точку.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что камень размером с баскетбольный мяч упал в городе Винчкомб еще в прошлом году. Исследователи установили, что метеориту примерно 4,6 млрд лет. Оказалось, что в метеорите была вода почти такая же по составу, как и та, что на нашей планете. Теперь ученые полагают, что вода на планету попала из космоса.

Миллиарды лет назад многие упавшие на Землю метеориты принесли на себе Н2О. С течением времени жидкости накопилось так много, что образовались целые океаны. Это и способствовало появлению жизни на планете.

Эшли Кинг — работница музея естественной истории в Лондоне — рассказала, что благодаря тому, что метеорит был немедленно доставлен в лабораторию, на нем удалось обнаружить молекулы воды. Если бы с транспортировкой медлили, этого не случилось бы. Также оперативная работа предохранила метеорит от загрязнения земными веществами.

Метеорит действительно уникален. Он самый чистый из падавших на Землю из ранней Солнечной системы. В его составе ученые обнаружили 2% углерода и 11% воды. При этом в камне обнаружили внеземные аминокислоты. Это основа, из которой происходит все живое. Поэтому из космоса на Землю попала не только вода: все, что есть сегодня, тоже находит свое начало в космическом пространстве.

Исследователи говорят, что в этом образце присутствуют те химические элементы, которые существовали на первом этапе формирования нашей Солнечной системы. Скорее всего, он находился где-то под Юпитером и был частью огромного астероида.

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