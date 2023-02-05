Ученые выяснили, как споры между партнерами влияют на иммунитет

В ходе исследования они измерили уровень С-реактивного белка в крови добровольцев.

Отношения в паре, как оказалось, влияют не только на психическое здоровье, но и физическое. Исследователи выяснили, что частые конфликты и ссоры между партнерами способны ослабить иммунитет.

Об этом пишет News.osu.

Такой вывод сделали эксперты из Университета штата Огайо, пригласив для исследования 42 супружеские пары, каждая из которых сложилась около 12 лет назад. Ученые замерили в их крови уровень С-реактивного белка, сделали им небольшие раны на предплечьях и затем наблюдали, как скоро они заживут в процессе общения между супругами. И этот показатель позволил им оценить, насколько хорошо работает иммунная система.

Исследование показало, что грубость, недовольство, а также избегание каких-то тем — вредит состоянию здоровья двух партнеров, особенно женщин.

«Курсор» писал ранее, что команда ученых из Кентского университета, Ноттингемского Трентского университета и Университета Ковентри в результате проведенного глобального исследования выяснила, что крепкие социальные связи связаны с улучшением здоровья и психологическим благополучием.

Еще мы писали, что медики заявили, что психическое здоровье людей на планете ухудшается. По словам ученых, сильнее всего страдают молодые люди.

Напомним, что эксперты из центра психологии и развития «Киевский дворик» рассказали, какие бытовые привычки отрицательно отражаются на нашем психологическом состоянии.