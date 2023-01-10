Названы привычки, которые пагубно влияют на психологическое здоровье

Эксперты из центра психологии поведали, какие бытовые склонности отрицательно отражаются на нашем психологическом состоянии.

Эксперты из центра психологии и развития «Киевский дворик» рассказали, какие бытовые привычки отрицательно отражаются на нашем психологическом состоянии.

Об этом сообщает Соцпортал.

Хаос

Разбросанные бумажки, упаковка из-под чипсов и носки – не только не эстетическое зрелище. Это влияет на качество отдыха и работоспособность и может повышать уровень стресса.

А вот уборка и организация пространства помогают вернуть ощущение контроля за своей жизнью.

Сериалы

Просмотр сериалов в меру не принесет вреда. Чего не скажешь о многочасовом времяпрепровождении перед монитором.

Ученые Техасского Университета в Остине изучили связь между «запойным» просмотром шоу и депрессией. Оказывается, любимые сериалы могут вызвать у нас определенную зависимость, следствием которой будет попытка уйти от реальности и ограничение социального взаимодействия.

Нехватка воды

Вода необходима не только для физического, но и для психологического здоровья.

Исследование, проведенное Лабораторией человеческой продуктивности Университета Коннектикута, показало, что потеря объема воды в теле на 1,5 процента может значительно снизить уровень энергии, способность четко мыслить и испортить настроение.

Кофе

Здесь – как и с просмотром сериалов. Все можно, но в меру.

Выпитая утром чашка кофе не принесет вреда. А вот за пять чашек ваш организм «спасибо» не скажет.

Голодание

Пропускать приемы пищи очень плохо. Перекус не заменит полноценный прием пищи. Такое издевательство над организмом вызывает тревогу.

Игнорирование чувства голода приводит к падению уровня сахара и дефициту нутриентов, необходимых для полноценной работы мозга. Регулярный пропуск приема пищи делает нас более раздражительными, истощенными и тревожными.

Как сообщал Курсор, названы привычки, указывающие на проблемы с психикой.

Также Курсор писал о том, что простой анализ крови может предсказать шизофрению и психотические приступы.