Ученые выяснили, какое питание может уберечь от распространенного вида рака

Ученые выяснили, что правильно выстроенный принцип питания может уберечь от рака кишечника.
Об этом сообщает Eatthis.
По словам врачей, колоректальный рак - это агрессивное заболевание, которое развивается в слизистой оболочке толстой и прямой кишки. Оно является одним из самых опасных видов рака и занимает третье место по распространенности во всем мире. Однако из-за некоторых предвзятых представлений многие люди обращаются к врачу слишком поздно, и в случае онкологии, своевременная диагностика имеет важное значение.
Исследование выявило интересное свойство кето-диеты, которая способствует образованию молекулы под названием бета-гидроксибутират (BHB). Эта молекула может предотвращать увеличение размеров опухолей в кишечнике.
Суть кето-диеты заключается в потреблении пищи, богатой жирами и белками, при этом ограничивая углеводы до 50 граммов в день, что примерно соответствует 4 ломтикам хлеба. Отличительной особенностью этой диеты является акцент на жирах, в отличие от других белковых диет.
Приверженцы кето-диеты считают, что такой рацион позволяет организму использовать энергию, сжигая собственные жиры.
Список продуктов, рекомендуемых на кето-диете, включает:
Это исследование подчеркивает важность правильного питания и может стать началом новых подходов в профилактике рака кишечника.
Также мы сообщали, что медики назвали напитки, которыми опасно запивать ужин. Особенно опасными эксперты считают напитки с добавлением льда или сильно охлажденные.