Меню
Все разделы

Ученые выяснили, какое питание может уберечь от распространенного вида рака

12:02, Сегодня
Интересные факты
рак онкология фото
Фото: Pixabay
Рак кишечника является одним из самых распространенных и опасных из-за поздней диагностики, но есть действенный способ его предотвратить.

Ученые выяснили, что правильно выстроенный принцип питания может уберечь от рака кишечника.

Об этом сообщает Eatthis.

По словам врачей, колоректальный рак - это агрессивное заболевание, которое развивается в слизистой оболочке толстой и прямой кишки. Оно является одним из самых опасных видов рака и занимает третье место по распространенности во всем мире. Однако из-за некоторых предвзятых представлений многие люди обращаются к врачу слишком поздно, и в случае онкологии, своевременная диагностика имеет важное значение.

Исследование выявило интересное свойство кето-диеты, которая способствует образованию молекулы под названием бета-гидроксибутират (BHB). Эта молекула может предотвращать увеличение размеров опухолей в кишечнике.

Суть кето-диеты заключается в потреблении пищи, богатой жирами и белками, при этом ограничивая углеводы до 50 граммов в день, что примерно соответствует 4 ломтикам хлеба. Отличительной особенностью этой диеты является акцент на жирах, в отличие от других белковых диет.

Приверженцы кето-диеты считают, что такой рацион позволяет организму использовать энергию, сжигая собственные жиры.

Список продуктов, рекомендуемых на кето-диете, включает:

  1. Яйца.
  2. Птицу (курицу, индейку).
  3. Жирную рыбу (сельдь, лосось, скумбрия).
  4. Мясо (говядину, свинину и другие виды).
  5. Жирные молочные продукты (йогурт, сметана, творог, сливочное масло, сливки).
  6. Орехи и семена (макадамия, миндаль, грецкие орехи, арахис, тыквенные семечки и другие).
  7. Авокадо.
  8. Некрахмалистые овощи (зелень, брокколи, томаты, грибы).
  9. Различные жиры (оливковое масло, масло авокадо, кокосовое масло и другие).

Это исследование подчеркивает важность правильного питания и может стать началом новых подходов в профилактике рака кишечника.

Также мы сообщали, что медики назвали напитки, которыми опасно запивать ужин. Особенно опасными эксперты считают напитки с добавлением льда или сильно охлажденные.

Автор материала
Комментируйте новости Курсор в Facebook
Читайте последние новости Курсор в Telegram
ТЭГИ:

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Больше новостей
Все новости
Информация
О насОбратная связьИнформация об ограниченияхКомментарии в наших соцсетях
Наши партнеры
сursorinfo.co.il © Все права защищены
facebook telegram whatsapp viber instagram youtube camera images logo general logo general white