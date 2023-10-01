Ученые выяснили, какое питание может уберечь от распространенного вида рака

Ученые выяснили, что правильно выстроенный принцип питания может уберечь от рака кишечника.

По словам врачей, колоректальный рак - это агрессивное заболевание, которое развивается в слизистой оболочке толстой и прямой кишки. Оно является одним из самых опасных видов рака и занимает третье место по распространенности во всем мире. Однако из-за некоторых предвзятых представлений многие люди обращаются к врачу слишком поздно, и в случае онкологии, своевременная диагностика имеет важное значение.

Исследование выявило интересное свойство кето-диеты, которая способствует образованию молекулы под названием бета-гидроксибутират (BHB). Эта молекула может предотвращать увеличение размеров опухолей в кишечнике.

Суть кето-диеты заключается в потреблении пищи, богатой жирами и белками, при этом ограничивая углеводы до 50 граммов в день, что примерно соответствует 4 ломтикам хлеба. Отличительной особенностью этой диеты является акцент на жирах, в отличие от других белковых диет.

Приверженцы кето-диеты считают, что такой рацион позволяет организму использовать энергию, сжигая собственные жиры.

Список продуктов, рекомендуемых на кето-диете, включает:

Яйца. Птицу (курицу, индейку). Жирную рыбу (сельдь, лосось, скумбрия). Мясо (говядину, свинину и другие виды). Жирные молочные продукты (йогурт, сметана, творог, сливочное масло, сливки). Орехи и семена (макадамия, миндаль, грецкие орехи, арахис, тыквенные семечки и другие). Авокадо. Некрахмалистые овощи (зелень, брокколи, томаты, грибы). Различные жиры (оливковое масло, масло авокадо, кокосовое масло и другие).

Это исследование подчеркивает важность правильного питания и может стать началом новых подходов в профилактике рака кишечника.

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