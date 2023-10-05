Ученые выяснили, какой витамин может уберечь от болезни Альцгеймера

Снижение когнитивных функций и ухудшение работы мозга может происходить на фоне нехватке этого витамина.

Болезнь Альцгеймера сложно обнаружить на ранней стадии, а диагноз врачей становится неожиданным приговором для казалось бы здорового человека. Но ученые уверяют, что снизить риски ее появление может правильное питание с обилием ценных для мозга веществ и микроэлементов.

Об этом пишет healthnews.com.

Научные исследования показали, что в некоторых случаях развитие Альцгеймера может быть связано с недостатком витамина D. Стало известно, что его недостаток может привести к нарушениям когнитивных функций, таких как память, интеллект, концентрация внимания и способность ясно выражать свои мысли.

Кайла Ши, автор исследования, отмечает, что витамин D присутствует в мозге человека и имеет непосредственное воздействие на когнитивные способности.

Нормы потребления витамина D в день различаются в зависимости от источника, но, согласно Национальному институту здоровья США, оптимальным уровнем в крови считается 50 нмоль/л и выше. Для большинства людей этого достаточно. Если уровень витамина D в организме снижается до менее чем 30 нмоль/л в сутки, это может оказаться неблагоприятным для здоровья. С другой стороны, уровень 125 нмоль/л и выше уже считается избыточным и может вызвать проблемы. Перед началом приема витаминных добавок важно проконсультироваться с врачом.

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